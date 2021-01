La ONU instó a aprovechar la pandemia para construir "un mundo más justo y saludable"

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó este domingo a aprovechar la pandemia de Covid-19 a fin de construir "un mundo más justo y saludable" para las próximas generaciones, en un discurso por internet para conmemorar el 75 aniversario de la primera reunión del organismo.

Con su intervención, Guterres inició una "visita virtual" de tres días al Reino Unido, con el objetivo de celebrar los 75 años de la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el 10 de enero de 1946 en el auditorio Westminster Central Hall de Londres.

En el acto telemático, titulado "Nosotros los pueblos: en conversación con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres", el político portugués subrayó que la actual pandemia "es una tragedia humana", pero también "puede ser una oportunidad".

"En los últimos meses, hemos visto las grandes transformaciones que son posibles cuando hay voluntad política y consenso sobre cómo avanzar", afirmó, y urgió a "trazar el rumbo hacia un mundo post Covid que sea más limpio y equitativo".

Guterres apuntó que "ya existe la hoja de ruta" para alcanzar esa meta, con el Acuerdo de París contra el cambio climático y la agenda 2030 para un desarrollo sostenible.

Señaló que "el objetivo central de la ONU este año es forjar una coalición mundial para garantizar la neutralidad de carbono de aquí a 2050", para lo que será importante, recordó, la cumbre COP26 que organizará en noviembre el Reino Unido.

"Together, I am confident that we can emerge from #COVID19 & lay the foundations for a cleaner, safer, fairer world for all & for generations to come."



