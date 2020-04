La pandemia empuja a partidos españoles a buscar pacto económico y social

La crisis económica y social que está provocando la pandemia de coronavirus en España empuja a los partidos políticos a buscar un acuerdo para la reconstrucción, propuesto por el gobierno y demandado por la inmensa mayoría de españoles, según un sondeo oficial.

Según los últimos datos oficiales, España ha sufrido 18.579 fallecidos por coronavirus y tiene registrados 177.633 casos, y con una tendencia al alza debido a que cada vez se hacen más pruebas de detección del virus y aparecen infectados asintomáticos.

Pero además, la pandemia está teniendo un efecto devastador sobre la economía. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, el PIB español caerá un 8 por ciento y el desempleo se disparará al 20,8 por ciento.

Ante esta situación, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, propone un gran pacto nacional de "reconstrucción" económica y social, al que ha invitado a todos los partidos, gobiernos regionales y agentes sociales (patronal y sindicatos).

Para ello, Sánchez, comienza este jueves una ronda de contactos con los partidos, no exenta de polémica, ya que el conservador Partido Popular, primer grupo de oposición y muy crítico con la gestión del Ejecutivo en la pandemia, no acudirá de momento, al no estar de acuerdo con la convocatoria por considerar que no se había pactado.

El ultraderechista Vox confirmó que no acudirá a la convocatoria de Sánchez, pero los demás grupos representados en el Parlamento si asistirán a las citas por videoconferencia entre hoy y mañana, aunque en las últimas semanas han recrudecido las críticas al Ejecutivo.

Pero mientras entre los partidos reina la desconfianza y el escepticismo, ese acuerdo político es la demanda de la inmensa mayoría de los españoles.

Según la encuesta publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo oficial, el 91,4 por ciento de la población quiere que cuando se supere la pandemia de la Covid-19 se haga un "esfuerzo especial" para afrontar la crisis económica mediante "grandes acuerdos".

La crisis provocada por el coronavirus ha destruido cerca de 890.000 empleos en España desde que hace un mes se declaró el estado de alarma y el consiguiente confinamiento, un dato equivalente a los peores meses de la anterior crisis económica (septiembre de 2008-marzo de 2009), según el gobierno.

Además, 3,9 millones de trabajadores se vieron afectados por expedientes de regulación temporal de empleo por el cese de actividades, sobre todo en el sector del comercio y el turismo, y aunque cobrarán una prestación de desempleo, la situación es preocupante.

Todo ello tiene importantes consecuencias sociales, sobre todo entre las capas más débiles de la sociedad, que demandan ayudas para su supervivencia.