La Torre Eiffel reabrió al público tras tres meses cerrada

Tras más de tres meses cerrada al público por la pandemia de coronavirus, la Torre Eiffel, el monumento más visitado del mundo, reabrió este jueves.

La reapertura tuvo lugar con estrictas "medidas de seguridad" para preservar la salud de los visitantes y los trabajadores de la icónica estructura.

Para acceder al edificio se recomienda comprar las entradas por internet, el uso de mascarillas es obligatorio y se desplegó una señalización en todo el monumento para gestionar el orden de los visitantes, cuyo número está limitado tanto en las plantas como en la entrada a la torre, donde habrá una desinfección diaria de los espacios públicos.

En un primer momento, el acceso se hará exclusivamente por las escaleras y hasta la segunda planta, con la entrada en el ala este y la salida por el oeste para minimizar el contacto entre las visitas.

El ascensor principal no se abrirá de momento y su uso dependerá de la evolución de la crisis sanitaria, aunque la intención es reactivarlo durante el verano.

🇨🇵 C'est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs ! 😀

🇬🇧 Here we go, I'm open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! 😀#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY