La vacuna de Oxford es eficaz y segura, según resultados contrastados

La vacuna contra la covid-19 sintomática desarrollada por la universidad inglesa de Oxford con la farmacéutica AstraZeneca tiene unos niveles de seguridad aceptables y es eficaz, según los resultados preliminares de la Fase 3 de las pruebas clínicas publicados este martes en la revista The Lancet.

Los expertos de Oxford publicaron hoy, por primera vez, las conclusiones de sus pruebas clínicas, que arrojaron una ausencia de hospitalizaciones o de "enfermedad severa" en los individuos del grupo vacunados.

NEW—First full results from interim analysis confirm that the Oxford #COVID19 vaccine is safe and efficacious against symptomatic COVID-19 disease: https://t.co/J355bBo71l (1/6)