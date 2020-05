Las emisiones de carbono en Chile han caído un 20,1% durante la pandemia

El confinamiento global impuesto para combatir la pandemia de Covid-19 provocó en su peak el pasado 7 de abril una reducción del 17 por ciento de las emisiones diarias mundiales de carbono, hasta su nivel más bajo desde 2006, y una caída del 20,1 por ciento en Chile, reveló un estudio publicado ayer martes en la revista Nature Climate Change.

El análisis, hecho por un equipo internacional de científicos coordinado por Corinne Le Quéré, de la universidad inglesa de East Anglia, advierte, sin embargo, de que ese efecto positivo "no durará" si los gobiernos no introducen medidas permanentes para rebajar las emisiones nocivas a la atmósfera.

A pesar de que el mundo se encamina este año a una reducción de las emisiones de entre un 4 y un 7 por ciento respecto a 2019 (según lo que duren las restricciones), el mayor descenso anual desde la segunda Guerra Mundial, ello apenas tendrá impacto en el cambio climático, debido a la gran cantidad ya acumulada, avisan los expertos.

Los científicos analizaron las restricciones impuestas en 69 países responsables de un 97 por ciento del total de emisiones de CO2 y su efecto diario en sectores de actividad claves entre enero y abril, comparado con los datos de 2019.

De acuerdo con el estudio, durante el peak del encierro el 7 de abril, cuando las regiones más contaminantes (China, EEUU, Europa e India) estaban confinadas, las emisiones diarias globales bajaron en 17 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), un descenso de 17 por ciento respecto a 2019, con una caída media diaria del 26 por ciento en cada país.

Las emisiones por parte del transporte terrestre representaron casi la mitad (43 por ciento) de la disminución, mientras que la generación de energía representó el 19 por ciento, la industria el 25 por ciento y la aviación el 10 por ciento.

Por países, China redujo sus emisiones un 23,9 por ciento; EEUU un 31,6 por ciento e India un 25,7 por ciento, mientras en la región europea el descenso máximo fue del 27 por ciento.

Según el estudio, en España la caída máxima fue del 31,9 por ciento; de un 26,4 por ciento en Alemania; Francia redujo sus emisiones un 34 por ciento e Italia un 27,7 por ciento.

En América Latina, Brasil las disminuyó un 25,2 por ciento; Argentina un 27,3 por ciento; Colombia un 36,5 por ciento; Chile un 20,1 por ciento; México un 20,1 por ciento y Venezuela un 29,5 por ciento.

Los autores modelaron tres escenarios potenciales de desconfinamiento hasta finales de este año y hallaron que podría conseguirse una reducción anual de emisiones de entre el 4 y el 7 por ciento en 2020.

