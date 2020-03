"Lo mejor es unirse": Felipe Berríos llama a apoyar al Gobierno ante emergencia por el Covid-19

En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país, el sacerdote jesuita Felipe Berríos llamó a la población a seguir las instrucciones de las autoridades y apoyar su gestión, pues en crisis como estas "no hay tiempo para ser disidente".

El rol del ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha sido fuertemente criticado en las últimas semanas por organismos como el Colegio Médico e incluso alcaldes de distintas comunas del país, que exigen profundizar las medidas preventivas contra el Covid-19.

En una entrevista con El Mercurio de Antofagasta, el religioso reconoció que las críticas y "voces de que se esto se podría hacer de una manera o de otra" son naturales, pero no necesarias en escenarios como este.

"Hay que escuchar a las autoridades y hacerles caso. Después de que pasemos esto habrá tiempo de juzgar y criticar si algo se hizo bien o no, pero ahora este es un momento donde lo mejor es unirse, apoyar y seguir las instrucciones que nos de la autoridad, no hay tiempo para ser disidente", enfatizó.

En ese sentido, también respaldó al Gobierno en su decisión de declarar un estado de catástrofe de 90 días ante la pandemia, que ya suma más de 500 casos en Chile, asegurando que "todos los países están en esa, incluso países tan desarrollados como Alemania".

"Pienso que tenemos que tener confianza en lo que se está haciendo", remarcó Berríos, pues para él "lo peor que podemos hacer es empezar a dudar, porque al final eso no ayudará a nadie".

El sacerdote afirmó que lo fundamental en estos momentos es "dar confianza a nuestras autoridades. Sean del partido político nuestro o no, nos guste o no. Si hemos estado protestando en la calle o no".

"Todos tenemos que necesariamente unirnos en esto y confiar de que las autoridades están siendo asesoradas, sabemos que hay un grupo interdisciplinario que los está asesorando, de distintos colores incluso", agregó.