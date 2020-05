Los Lagos: Senador e intendente adultos mayores cuentan qué harán por la cuarentena forzosa

Versiones encontradas hay en la Región de Los Lagos respecto a la situación del intendente Harry Jürgensen, quien dijo que seguirá en su cargo por que así se lo pidió el Presidente Piñera, pese a que es un adulto mayor con más de 75 años.

Jürgensen fue consultado respecto al decreto que firmó el Mandatario en el que ordena que todas las personas mayores de 75 años guarden celosa cuarentena, orden que cae directamente sobre él y el senador PS por la zona Rabindranath Quinteros.

"Como funcionario público he tomado la decisión de mantenerme en actividad. Tengo una salvedad en ese aspecto, por cuanto el propio Presidente de la República me ha pedido que continúe ejerciendo mi cargo", dijo el intendente.

"No puedo no acatar una medida que me afecta"

En la vereda del frente, el senador Quinteros comentó: "Tal como he sido crítico con las medidas que se han tomado, no puedo no acatar una medida que ha dispuesto el Ministerio que me afecte a mí; sería mal visto, y creo que no corresponde".

"Yo voy a acatar, pero si veo que hay autoridades de Gobierno que no acatan la medida, quiere decir que al Gobierno nadie le cree", afirmó el congresista.

El también senador Iván Moreira (UDI) valoró la decisión de Harry Jürgensen: "Hay que tener un poco de sentido común, porque estamos hablando del intendente regional y a mí me parece que para este tipo de autoridad estas normas no corren, porque es la autoridad de la región y obviamente toma los resguardos necesarios".

"Yo no haría de esto una caricatura como lo está haciendo la oposición", cerró Moreira.