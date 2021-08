Magallanes dio el vamos a la vacunación de refuerzo contra el Covid-19

Este miércoles y con el 94 por ciento de la población objetivo inoculada, se dio el vamos al proceso de vacunación de refuerzo contra el Covid-19 en la Escuela 18 de Septiembre de Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

Al respecto, el seremi de Salud (s) Eduardo Castillo, explicó que el plan es para los mayores de 55 años que hayan completado su esquema con Sinovac hasta el 14 de marzo.

“En la medida que avance el cumplimiento de segundas dosis iremos ampliando la cantidad de edades. Estamos intensificando la inmunidad frente a una posible llegada de variante Delta u otras, y lo importante es conservar la condición de salud de la comunidad y la fase en la que hoy nos encontramos”, señaló.

Por su parte, el alcalde Claudio Radonich, dijo que “este es un gran trabajo en conjunto, el cual quiero resaltar, hay localidades que no tienen ni siquiera la primera. Nos coordinamos para tener lugares no sólo habilitados con influenza. Dejo la tranquilidad que esto no modificará el calendario de retorno a clases y el de vacunas”.

En tanto, Turmolina Cañete de 91 años, quien confía en la inoculación, expresó que “yo estoy sana por lo tanto esto hay que hacerlo, además es muy importante continuar con las medidas preventivas”.

De acuerdo al calendario, durante la jornada de este miércoles le correspondió el turno a los mayores de 86 años, y se continuará con personas de entre 85 y 82 años (jueves), y con las personas de 81 a 79 años (viernes).