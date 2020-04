Mamá antivacunas fue detenida por protestar contra la cuarentena

Una activista antivacunas fue detenida por la policía en un parque de Idaho, EE.UU. cerrado por la cuarentena a raíz de la pandemia del coronavirus. La mujer estaba protestando contra las medidas sanitarias y se negaba a abandonar el lugar.

Sara Brady había llevado a sus hijos pequeños a jugar junto a los niños de varias familias, quienes se reunieron para criticar la orden estatal de quedarse en casa.

Pero la madre de 40 años fue más allá: Cuando oficiales de policía llegaron a dispersarlos, en repetidas ocasiones ella no quiso dejar el sector de juegos.

Según Washington Post, los uniformados les dijeron que podían estar sin problemas en las áreas de pasto, si mantenían cierta distancia. Sin embargo, Brady rechazó cualquier diálogo: "Arréstenme por estar en el parque. Háganlo", les dijo. Y justamente eso pasó.

This is not a pack of moms out to get some air, they were there to stir shit up. This is a protest group organized by Idaho Freedom Foundation, a conservative organization, she also says at 3:55 to call Idaho Freedom Foundation. Sara Walton Brady, the woman arrested, is also the