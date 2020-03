Mañalich: Quienes no respeten la cuarentena arriesgan cárcel, esto no es broma

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió este sábado que quienes violen la cuarentena por el coronavirus -tanto los dueños de locales como las personas contagiadas- arriesgan cárcel y multas millonarias.

En un punto de prensa realizado en La Moneda, donde dio cuenta de un nuevo balance de contagiados por Covid-19, el ministro explicó que los locales -restaurantes, pub, entre otros- que no respeten la cuarentena arriesgan "una multa de hasta mil UTM (más de 50 millones de pesos); es prácticamente el cierre por quiebra del local".

Mañalich señaló ademàs que, "en el contexto de la alerta sanitaria y el estado de emergencia nacional que nos rige hoy día, las personas (que no respeten la cuarentena) arriesgan presidio (cárcel)", aseguró Mañalich.

"Esto no es broma: esto implica responsabilidad, y si esa responsabilidad no se ejerce desde las propias personas, hay sanciones contempladas que pueden ser durísimas", enfatizó el titular de Salud.

"Estamos hablando de la salud de los chilenos, del contagio de esta enfermedad entre los chilenos, en la cual queremos hacer el esfuerzo para que la velocidad de contagio sea la más lenta posible para no tener acumulados casos graves", enfatizó.

Los viajes al litoral

En este mismo contexto, el ministro Mañalich llamó al cuidado, luego de que este viernes aumentara en gran cantidad el flujo de viajes desde la capitán hacia el litoral central.

"Estamos viendo con enorme preocupación que mucha gente entiende esto como un periodo de vacaciones, y están concurriendo a sus segundas viviendas llevando el riesgo de infección a localidades que tienen poca infraestructura sanitaria para soportar un brote epidémico", advirtió.

"Están trasladándose ampliamente comunas típicamente costeras, sobre todo balnearios: esto es una falta de comprensión gravísima respecto a lo que está ocurriendo", enfatizó Mañalich: "Hacemos un llamado a que las personas vuelvan a sus domicilios, a que no se trasladen a lugares habituales de veraneo".

El ministro además salió al paso de los rumores originados en redes sociales y descartó "categóricamente" que haya algún fallecido por coronavirus en Chile.

"Exigimos el cierre de la Región Metropolitana"

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, aseguró que le solicitó al Presidente Sebastián Piñera cerrar la Región Metropolitana, tras el aumento de viajes hacia la Quinta Región.

La senadora explicó que manifestó a Piñera "personalmente, que pudiéramos avanzar en el cierre de entrada y salida de la Región Metropolitana, de vehículos tanto a nivel territorial de pasajeros, como también aéreo".

"Con medidas logísticas que permitan ordenar la vida cotidiana de las personas una vez que estas medias se tomen", declaró la senadora.

Chilenos varados en el extranjero

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Rivera, hizo un llamado a la tranquilidad a las personas que continúan fuera del país e intentan regresar.

"A los chilenos que están distantes, a quienes que están preguntando como volver, queremos pedir que mantengan la calma, que no abandonen los lugares donde están, que no compren pasajes caros que no les garanticen el retorno", aseveró el canciller.