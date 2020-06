Manuel José Ossandón confirmó que fue hospitalizado por Covid-19

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón permanece desde la noche de este domingo internado en la Clínica Santa María.

Antecedentes obtenidos por Cooperativa dan cuenta que el parlamentario se comenzó a sentir mal durante la tarde, lo que incluyó algunos mareos y estado febril, lo que generó que fuera trasladado al centro asistencial.

Recordemos que el pasado 18 de mayo el senador Ossandón arrojó positivo por Covid-19, por lo que se le realizan análisis para establecer si es que tiene algún tipo de secuelas del Coronavirus.

"Nuevamente he contraído el Covid-19"

Declaración Pública pic.twitter.com/EMuwhbyVuv — Manuel José Ossandón (@mjossandon) June 29, 2020

Una declaración pública firmada por el senador confirmó no solo su ingreso a la clínca, sino que señala que "con sorpresa y preocupación he recibido la noticia de que nuevamente he contraído el Covid-19".

Tras reiterar que cumplió con el protocolo de salud "incluso con un certificado de alta entregado por un médico", el escrito puntualiza que "en esta oportunidad, los síntomas son mucho más complejos", aunque por el momento se encuentra bajo observación.

"Estoy muy preocupado porque, si esto me paso a mí, de contagiarme por segunda oportunidad, igualmente le puede pasar a muchos chilenos y chilenas. Se suponía que luego del cuidado de 14 días yo gozaba de inmunidad, como nos ha dicho la autoridad, lo que a juicio de lo que me pasa no es tan así", manifestó.

En ese sentido, emplazó a los chilenos a respetar las normas sanitarias conforme las dicta el Ministerio de Salud, "especialmente llamo a quienes se han recuperado de esta pandemia a no confiarse, ya que el contagio puede ocurrir igual luego de la recuperación".

Cercanos sostienen que en los últimos días había estado con mucho cansancio, y que estuvo con tratamiento de antibióticos, ya que una de las posibilidades era que se tratara de una neumonía.