Más de 65 mil créditos Fogape fueron cursados en primer mes de operación

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, detalló que más 65 mil créditos covid, conocidos popularmente como Fogape, fueron cursados en el primer mes de operación.

"Hemos cerrado el primer mes de operación de los Créditos Covid, con 65.385 créditos cursados (dinero en las cuentas de las empresas), por un total de US$ 4.145 millones. Del total de créditos cursados y de los montos totales, un 96 por ciento y 57 por ciento, respectivamente, ha ido a las MiPyme", dijo Briones a través de un largo hilo de Twitter, vía por la que acostumbra dar a conocer ciertos aspectos de las iniciativas gubernamentales.

En esa línea, agregó que "a ello podemos sumar 54.400 solicitudes aprobadas, que la CMF ha informado al 22/05, y que aún no son cursadas. Hay, por lo tanto, 100.000 créditos FOGAPE aprobados, sobre un universo aproximado de 150.000 solicitudes efectuadas que cumplen los requisitos mínimos del programa".



"¿Es suficiente? ¿Significa esto que el proceso no enfrenta más dificultades? No, pero las cifras agregadas a 1 mes de funcionamiento muestran avances, particularmente si consideramos que, de acuerdo al SII, hay aprox. 400 mil Pymes con ventas regulares todos los meses del año", sostuvo el jefe de la "billetera fiscal".

Cambios al reglamento para facilitar entrega de créditos

El titular de Hacienda también abordó la situación de quienes "no han tenido respuesta, están a la espera o no están pudiendo obtener los créditos", esto último una de las críticas que más se ha hecho escuchar por parte de los emprendedores que buscan utilizar esta herramienta financiera.

En ese aspecto, Briones llamó a los afectados a poner los antecedentes del caso a través del sitio web fogape.cl.

Adicionalmente, el secretario de Estado dijo que la cartera "está analizando cambios al reglamento de los créditos Covid, con el objetivo de facilitar la entrega de los mismos, particularmente para las Mipymes".