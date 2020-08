La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, reconoció este jueves en Cooperativa que "puede haber sido desafortunada" su expresión de ayer, en otra entrevista, respecto a "ojalá" la gente gaste el 10 por ciento que retiró de las AFP "en artículos de primera necesidad y no veamos imágenes como las que vimos en países como Perú, de gente saliendo con (televisores) plasmas de las tiendas". La secretaria de Estado explicó que dijo esto al ser consultada por si, como señalan los economistas, la inyección de tal liquidez reactivaría el consumo e impulsaría la actividad económica en el país. "Yo no me puedo meter en lo que cada persona quiere gastar su 10 por ciento, pero plantear que con esto se va a reactivar el consumo, cuando estamos viviendo una situación de extraordinaria emergencia, me parece complejo", sostuvo.

LEER ARTICULO COMPLETO