Ministro Briones: Entre todos debemos pagar los costos de esta crisis

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó en El Diario de Cooperativa que todos, empresarios, trabajadores, ciudadanos y el mismo Gobierno, deben compartir y pagar los costos para salir de la crisis por la pandemia de coronavirus Covid-19, que llevó a La Moneda a presentar un plan económico de 11.750 millones de dólares para enfrentar la enfermedad.

"Acá vamos a enfrentar costos importantes y tomar conciencia, (y) entender de que estos costos los tenemos que compartir, los tenemos que pagar entre todos, los tenemos que compartir quienes son empleadores, quienes son trabajadores, los ciudadanos y nosotros como Gobierno", aseveró el secretario de Estado.

Y enfatizó: "Todos tenemos que poner de nuestra parte, porque para salir de esta crisis tenemos que hacerlo todos juntos. De esta crisis se sale juntos y eso es fundamental que lo entendamos, que actuemos unidos como sociedad, con comprensión de lo que va a pasar, entendiendo que hay momentos complicados que se vienen y que va a exigir sacrificios de todos".

"Esto va a golpearnos muy fuerte y habrá empresas que no podrán lograrlo"

Si bien sostuvo que es difícil hacer proyecciones, el ministro Briones reconoció que "esto va a golpearnos muy fuerte y aquí habrá empresas que no van a poder lograrlo, que se van a quedar en el camino y habrá desempleo".

"Acá vienen momentos difíciles", manifestó el secretario de Estado, por lo que "la magnitud del paquete de medidas que estamos tomando lo que busca es (...) tratar aplacar esos riesgos, esas consecuencias, pero no las vamos a poder anular del todo".

Frente a ello, Briones puso el foco en que hay que "asegurar liquidez para que las empresas tengan caja para que tengan acceso al mercado financiero, de forma tal de que -independiente de la crisis sanitaria- el aparato productivo siga vivo y que, pasada esta emergencia, pueda seguir operando".

"Que esto, que va a ser fuerte y transitorio, no se transforme en algo más duradero y permanente", aseveró.

"En esta materia no caben las mezquindades"

Consultado respecto a si habrá apoyo político para sacar adelante las iniciativas anunciadas para enfrentar esta crisis, el titular de Hacienda dijo creer que sí y señaló que se había comunicado, antes del anuncio del plan económico, con los presidentes de los partidos políticos de Chile Vamos, y también con colectividades de oposición, la DC, el PPD, el PS y el PR, y los presidentes de las comisiones de Hacienda del Congreso.

Briones indicó que les explicó el plan y les pidió su apoyo "y que me permitieran hacer público ese apoyo, porque me parece que las señales de unidad aquí son fundamentales, acá hay que moverse rápido. Ellos generosamente lo entendieron y me lo dieron (su apoyo)".

"En esta materia no caben las mezquindades, no cabe la pelea chica. Cabe sólo mirar el bien común del país e ir para adelante todos unidos", expresó.