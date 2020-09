Ministro de Hacienda: Negarse a abrir colegios afecta la posibilidad laboral de las mujeres

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se sumó al llamado del Mineduc para que se reabran los jardines infantiles y los colegios del país, porque también tendría el beneficio agregado de restituir puestos de trabajo.

En respuesta a críticos que señalan que el subsidio al empleo no sería un incentivo tan grande para que las empresas contraten mujeres versus hombres, Briones dijo en Lo que Queda del Día que "el problema no se remite exclusivamente" al beneficio de ese programa, sino que "es mucho más general, más sistémico y dice relación con otras piezas de la ecuación", como es la posibilidad de que los empleados no deban quedarse en casa al cuidado de sus hijos.

En ese sentido, reconoció que "nuestro debate está caracterizado por la oposición completa de muchos sectores de siquiera pensar en abrir los jardines y los colegios. Pensamos que es un error profundo, porque en una sociedad todavía machista como la que tenemos en Chile, si bien los niños dependen de padre y madre, estamos de acuerdo en que esto afecta mucho más la posibilidad laboral de la mujer".

El ministro indicó que existe "una segunda dimensión, que quizás es tanto o más profunda, que es el efecto en la educación de esos chicos y las brechas de desigualdad enormes, que sabemos que tenemos en nuestro país".

"Cuando los chicos no van a la escuela, aquellos de familias más acomodadas tienen la posibilidad de tener sus clases telemáticamente, sus padres tienen un capital cultural que permite suplementar o compensar el hecho de que no vayan a la escuela, leyéndoles, enseñándoles. Eso no sucede en un hogar vulnerable, y esa brecha que ya existía, y que era un drama en nuestro país y que es tremendamente injusta, solo puede acrecentarse", explicó.

Por lo tanto, el secretario de Estado concluyó que "tenemos un deber moral como país de hacernos esta pregunta incómoda para muchos, y asumirla con responsabilidad, con los resguardos, con los protocolos del caso, y como Gobierno vamos a estar ahí -el ministro de Educación lo ha señalado- para la voluntad política y de la sociedad toda de avanzar en una reapertura, tomar las medidas y disponer de los recursos para que eso vaya ocurriendo".