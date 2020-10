Ministro Paris: Chile ha demostrado que plan Paso a Paso y cuarentenas dinámicas funcionan

El ministro de Salud, Enrique Paris, volvió a defender este miércoles el plan "Paso a paso" para enfrentar la pandemia de Covid-19 e incluso aseguró que el país demostró la "efectividad" de las cuarentenas dinámicas.

"Todas (las comunas) están haciendo un esfuerzo enorme y Chile ha demostrado que el plan Paso a Paso funciona y que las cuarentenas dinámicas funcionan", indicó el secretario de Estado en un punto de prensa.

Sobre el avance del virus en el país, el líder del Minsal indicó que "sé que hay comunas de la Región Metropolitana y no solamente de la región, que han progresado bastante y otras, desgraciadamente, también han tenido ciertos retrocesos".

Pese a esto, Paris no quiso aventurar ninguna decisión que se pueda comunicar mañana sobre las comunas.

Hasta el Informe Epidemiológico del sábado se evidenciaba que al menos 30 comunas de la Región Metropolitana estaban cumpliendo los parámetros para avanzar a la etapa de apertura inicial.

"No hay que tener miedo a avanzar; tampoco creer que pandemia está acabando"

El doctor Darwin Acuña, vicepresidente de la Socieda Chilena de Medicina Intensiva, planteó que no se debe mirar sólo las cifras y sí considerar que toda decisión repercutirá en el sistema hospitalario.

"Siempre vemos con expectación y preocupación las medidas que se van tomando, porque van teniendo impacto sobre lo que hacemos", comentó.

No obstante, sostuvo que "no hay que tenerle miedo a avanzar de fases si se cumplen los criterios, por algo hay criterios", y exhortó que "la educación a la población es muy importante porque no se debe tener la sensación de esto está acabando o hay libertad para hace de todo".

Minsal entrega ambulancias para servicios en 15 comunas de la capital

Por otro lado, el ministro comandó en esta jornada la entrega de 39 ambulancias que van a prestar servicio específicos en 15 comunas, entre ellas las más rurales de la Región Metropolitana.

"La salud está primero, estas ambulancias van a contribuir a salvar vidas y a entregar soluciones de salud a los vecinos", puntualizó Paris.