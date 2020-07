Ministro Paris desestima apurar inscripción del Remdesivir: Tiene una evidencia muy débil

Debido a que "la evidencia es muy débil", el Ministerio de Salud afirmó que no apurará el proceso para una eventual importación del fármaco Remdesivir, uno de los medicamentos que ha mostrado sus efectos positivos en el tratamiento de la enfermedad Covid-19, que provoca el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

El ministro Enrique Paris respondió así a la solicitud del senador Guido Girardi (PPD), quien pidió a la autoridad apurar el registro del antiviral por parte del Instituto de Salud Pública para luego poder iniciar su importación y uso, destacando que "ha demostrado eficacia y ha sido publicado en revistas prestigiosas como Lancet".

Consultado en el balance diario, el titular sanitario expuso que "el informe que tenemos de Etesa (evaluación de tecnologías sanitarias), del Minsal, apoyado por la fundación Epistemonikos, con una revisión de más de nueve mil publicaciones, encontró que para este medicamento solo hay una evidencia muy débil".

"Solo (hay) dos ensayos clínicos que sugieren que podría tener un leve impacto en reducir la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica", sostuvo, "sin embargo, la certeza de la evidencia además es baja, y los efectos son muy pequeños".

"Y dada la magnitud del efecto, que es bajo, y el alto costo del medicamento, lo más probable es que no se trate de una intervención costo efectiva", sentenció Paris.

En ese sentido, pidió "no repetir errores de otras pandemias, cuando se importaron millones de medicamento que no se pudieron usar; somos mucho más estrictos y basados en la evidencia científica determinaremos si es necesario o no importar ese medicamento", cerró el secretario de Estado.

El senador Girardo hizo la petición considerando también que EEUU acaparó casi el 90 por ciento del inventario mundial de los próximos tres meses del fármaco de la farmacéutica Gilead Sciences: el 100 por ciento de la producción de julio, y el 90 por ciento de agosto y septiembre.