Mujer con coronavirus dio a luz mientras estaba en coma inducido

Todo comenzó con un poco de tos. La terapeuta respiratoria Angela Primachenko se empezó a sentir mal a mediados de marzo y decidió hacerse el test de coronavirus, que dio positivo. Terminó hospitalizada y 17 días después se recuperó habiendo dado a luz a una bebé sana, sin siquiera saberlo.

Primachenko estaba embarazada y, como su condición empeoró su salud, los médicos y la familia decidieron inducir el parto para así dar más espacio a sus pulmones y permitir que reciba mejor los nutrientes. A esa altura, la mujer estaba en coma inducido y conectada a un ventilador mecánico.

Fue un parto natural y la guagua nació sana, tras 34 semanas de gestación. El padre le puso Ava y después supieron que significa "un aliento de vida".

"No estaba segura de dónde estaba. Estaba muy confundida. Desperté y ya no tenía barriga. No sabía de mi bebé, de mi esposo", contó Primachenko a ABC.

La mujer contó de su emotiva y esperanzadora historia a través de Instagram, donde mostró cómo el personal de salud del hospital en que trabaja la aplaudió de pie al sacarla de Cuidados Intensivos.

Su hija sigue en el hospital, como medida de precaución y tanto su marido como su otra hija se encuentran sanos y sus exámenes de Covid-19 dieron negativo.