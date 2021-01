Municipio de Arica acusa que recorte del Minsal obligó a suspender exitoso plan de trazabilidad

La Municipalidad de Arica denunció en su página web que una "disminución de recursos" comprometidos por el Ministerio de Salud la obligó a suspender una exitosa estrategia local de trazabilidad de los contagios por Covid-19.

"El 2021 no arrancó de buena manera en materia de salud para Arica, luego que la Estrategia de Trazabilidad Municipal tuviera que ser suspendida, ante la disminución y no transferencias de recursos por parte del Ministerio de Salud. La iniciativa, que había sido destacada a nivel nacional por su alto índice de resultados, no cuenta hasta la fecha con los recursos necesarios para su continuidad", explicó la alcaldía en una nota de prensa.

Según refiere ésta, "el pasado 30 de diciembre, la Municipalidad fue informada de que 35 millones de pesos serían dispuestos para continuar con el trabajo, cifra que fue aumentada al día siguiente a 55 millones, tras la solicitud realizada personalmente por el alcalde Gerardo Espíndola al ministro de Salud, Enrique Paris".

Sin embargo, prosigue, "dada la mayor cantidad de funciones asignadas es que se requieren 108 millones de pesos aproximados de manera mensual para la continuidad de este servicio, dineros muy alejados de los autorizados desde el Gobierno Central".

El alcalde Espíndola (militante del Partido Liberal, colectividad que hace poco se separó del Frente Amplio) señaló que la decisión interrumpe una operación de cinco meses que había ayudado a controlar el avance del Covid, y además deja sin trabajo a 49 personas que habían sido capacitadas especialmente para la labor.

"El 31 de diciembre recién tuvimos la información definitiva sobre la reducción de fondos, lo que nos obligó a no continuar trabajando con esta estrategia. En segundo lugar, los recursos inferiores que se nos van a entregar, aún no son traspasados a la Municipalidad, lo que hace es imposible contratar al personal y servicios, por un tema legal y administrativo", criticó el jefe comunal.

"Teníamos los índices más altos"

El municipio señaló que su Centro de Trazabilidad fue habilitado en agosto y trabajó "sin descanso durante cinco meses, los siete días de la semana e, incluso, en días festivos".

"Como ciudad y como región, teníamos los índices más altos de trazabilidad y búsqueda activa de casos. Veíamos al personal de salud municipal que estaba haciendo exámenes en las poblaciones o llamando por teléfono para explicar y hacer seguimiento a los contagios. Eso se suspendió", lamentó Espíndola.

La alcaldía acotó que el Ministerio entregó "argumentos no suficientes" para justificar su posición: exigió la rendición de recursos otorgados el 27 de noviembre pasado, y "si bien desde la Municipalidad aún no se despacha la rendición por sueldos del personal, con vigencia hasta los primeros 15 días hábiles de enero, sí fueron informados los gastos comprometidos, lo que es suficiente para hacer traspaso de fondos", afirmó.

Apoyos desde el Colegio Médico

El reclamo de la autoridad comunal fue respaldo, vía redes sociales, por dirigentes del Colegio Médico: en particular por su presidenta, Izkia Siches; y por el secretario nacional, José Miguel Bernucci.

La líder gremial apuntó que Arica es "la región con la mayor cantidad de contactos estrechos detectados por casos".

Más enfático, Bernucci afirmó que "la suspensión del programa municipal de trazabilidad de Arica por falta de fondos del MINSAL es un escándalo de proporciones".

"La Municipalidad de Arica se había convertido un ejemplo de cómo hacer buena trazabilidad, logrando mantener los casos bajos", pero "a nivel central se decidió bajarle los fondos 'porque tenían muy pocos casos", deploró.

Desde el Gobierno, la seremi de Salud, Beatriz Chávez, señaló que la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento "en ningún momento se verá afectada" y que "la decisión de no seguir adelante con este trabajo fue tomada, lamentablemente, por el municipio".