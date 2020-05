Municipio suspendió celebraciones de Fiestas Patrias y aniversario en La Serena

El concejo municipal de La Serena confirmó que suspendió la realización de todas las actividades del mes de aniversario de la ciudad en agosto y el desarrollo de las celebraciones de Fiestas Patrias en septiembre, producto del actual escenario de pandemia, que actualmente tiene a 75 contagiados por Covid-19.

El alcalde de la comuna, Roberto Jacob, señaló que la medida se tomó porque las condiciones en que está el país, producto de la pandemia, "lo lógico es no celebrar, no gastar y ocupar todos esos recursos en solucionarle los problemas a la gente que no tiene trabajo, que no tiene qué comer, que está pasando hambre".

A lo que se suma la confirmación de la suspensión de las actividades de Fiestas Patrias en la comuna. De hecho, Roberto Jacob señaló que no habrá pampillas en ningún lugar.

"Mes de septiembre será sin festejos. Lo que se gastaba en los shows y fuegos artificiales serán destinados para mejorar los recursos para poder ir en beneficio de la gente que está sufriendo, sobre todo los más pobres, por la pandemia", recalcó.

Respecto a la celebración de las fiestas de Año Nuevo, el alcalde de La Serena indicó que se está evaluando la presentación de una moción para no tener fuegos artificiales.

"No podemos quemar la plata que podemos ocupar en ayudar a nuestras familias en la ciudad", finalizó Jacob.