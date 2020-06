"No hay una fecha precisa" para el regreso a clases, adelanta Paris

A poco de terminar el primer semestre del año, el ministro de Salud, Enrique Paris, admitió que aún no existe una fecha para retornar a las clases presenciales.

Durante el balance diario, Paris sostuvo que la decisión "lo determina el equipo que asesora al Presidente" y adelantó que, por ahora, "no hay una fecha precisa, eso va a haber que adaptarlo según las circunstancias".

Más tajante fue el alcalde de Huechuraba, Carlos Caudrado (PPD), quien sostuvo que "no hay posibilidad de regreso a clases mientras no exista cierto grado de certitud de que ese retorno no va a implicar fallecimientos ni contagios masivos"

"Mientras no se descubra una vacuna, mientras no existan protocolos estrictos (...) de que el retorno va a ser seguro, creo que mis colegas y yo, personalmente, no estoy dispuesto a sugerir que manden a sus hijos al colegio porque puede implicar un riesgo innecesario", acotó.