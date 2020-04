Un hombre de 81 años de la comuna de San Clemente es la víctima número 13 del Covid-19 en la Región del Maule.

El deceso de esta persona ocurrió el pasado lunes y fue dado a conocer recién este jueves por las autoridades locales, sin que apareciera mencionado en el balance de fallecidos entregado a nivel central durante la semana.

"Es muy lamentable el fallecimiento de nuestro primer vecino. Pero también es lamentable que haya ocurrido el lunes y recién hoy jueves nos enteremos. Las autoridades y políticos estamos desacreditados por esto, porque se nos pide información y no la entregamos", dijo el concejal de San Clemente Pablo Amaro (UDI).

"No la entregamos porque no la tenemos, no la hacen llegar. Estamos muy molestos como comuna y no entendemos por qué las autoridades del Gobierno actúan de esta forma", agregó.

El número de contagios en el Maule es de 394 personas en 27 de las 30 comunas de la Región.