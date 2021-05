Oposición critica "actitud descriteriada" de Figueroa y advierte sobre posible acusación constitucional

Molestos terminaron los parlamentarios de la oposición que son miembros de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados luego de escuchar decir al ministro del ramo, Raúl Figueroa, que evalúa sanciones a los sostenedores de los colegios municipales si no retoman las clases presenciales en comunas que se encuentran en fase dos del plan "Paso a Paso".

"Analizaremos si es necesario tomar alguna medida para que los sostenedores municipales cumplan a cabalidad con la obligación de llevar adelante" la reapertura, dijo ayer el secretario de Estado.

Luego de conocer los dichos de Figueroa, el presidente de la comisión parlamentaria, el diputado socialista Juan Santana, advirtió de que, "si el ministro insiste con esta porfía en el retorno a actividades presenciales sin ninguna seguridad, vamos a empujar una acusación constitucional".

"Lo hemos sociabilizado con algunos colegas y no me cabe ninguna duda de que otros diputados y diputadas también van a empujar este esfuerzo", afirmó el legislador.

En la línea de Santana, la diputada Camila Rojas, del partido Comunes -parte del Frente Amplio-, sostuvo que la "amenaza del ministro de dejar sin recursos a las escuelas la encuentro una bajeza tremenda".

"Realmente impacta la actitud matonesca y descriteriada de Raúl Figueroa, que deja a la vista que no está capacitado para ejercer este cargo", dijo la congresista.

Las acusaciones constitucionales facultan a los diputados a iniciar un proceso que busca establecer responsabilidades políticas de altos funcionarios públicos, y pueden derivar en la destitución del acusado o en su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Para surtir efecto, esta petición deberá prosperar en la Cámara Baja y posteriormente ingresar al Senado, donde los parlamentarios actuarán como jurado, aprobándola o rechazándola.

¿QUÉ PASA SI EL MINEDUC QUITA LA SUBVENCIÓN?

El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, alertó que podrían cerrar muchos colegios si el Mineduc suspende la subvención.

"Tenemos un terremoto educacional... Qué duda cabe. Pero tampoco bajo la lógica que nos está diciendo el ministro. ¿Qué pasa si los apoderados no mandan a sus hijos a clases por razones sanitarias? No vamos a recibir subvención", señaló Vásquez.

"Si los municipios, los sostenedores, no tenemos subvención, lo que va a significar es cerrar definitivamente los colegios. Creo que todos tenemos la mejor gana de poder sacar adelante esta situación... Pero en forma obligatoria, lo más probable es que lo único que sucede es que muchos no manden su hijo a clases, no tengamos la subvención y tengamos que cerrar la cortina, definitivamente, de muchos recintos educacionales", agregó.