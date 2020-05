Paciente recuperado del SARS de 2003 desarrolló anticuerpo capaz de inhibir el nuevo coronavirus

Un equipo internacional de científicos demostró que un anticuerpo de un paciente recuperado del SARS (síndrome respiratorio agudo grave) es capaz de bloquear de manera natural al coronavirus SARS-CoV-2, causante de la actual pandemia.

Este hallazgo, que se detalló en la revista Nature, concluye que estos anticuerpos, que pueden neutralizar el virus, podrían servir para desarrollar tratamientos antivirales o vacunas.

A Nature paper shows that an antibody isolated from a patient who has recovered from SARS can effectively block SARS-CoV-2 infectivity. Antibodies that can neutralize the virus could help in the development of anti-viral treatments or vaccines. #COVID19 https://t.co/1nbn5wREe9 pic.twitter.com/vedNXP2T7x