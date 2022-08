Paris criticó manejo de Yarza: acusó "comunicación de riesgo débil", "enorme" baja en la vacunación y "autoengaño" en testeos

Enrique Paris, el exministro de Salud que lideró, bajo el mandato de Sebastián Piñera, el manejo de la epidemia del Covid-19 en Chile entre junio de 2020 y marzo de 2022, criticó la gestión de la actual titular, María Begoña Yarza, expresando su preocupación por la disminución en la velocidad del proceso de vacunación, así como por la "débil" comunicación de riesgo.

En entrevista con el diario El Mercurio, el pediatra y actual decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad Mayor apuntó que "la comunicación de riesgo ha sido débil, se ha perdido la preocupación por la pandemia y el ritmo de vacunación ha bajado enormemente".

"La mascarilla hay que seguir usándola en los espacios cerrados, en aquellos mal ventilados, en los lugares de trabajo, en las aglomeraciones, y eso no quedó claro", señaló el exsecretario de Estado.

"Incluso, la cantidad de exámenes -a pesar de que hace algunos días remontaron un poco- volvió a bajar. La cantidad es muy inferior a la que hacíamos nosotros y ese es un autoengaño. Si usted no hace exámenes, no detecta a los pacientes. Con una positividad de 14%, 15%, y en algunas regiones hasta de 20%, si uno hace 100.000 exámenes en una región que tiene 20% de positividad, vas a tener 20.000 casis y ellos están mostrando entre 5.000 y 11.000 casos en todo el país, no solo en una región", reprochó.

El también expresidente del Colegio Médico también dijo que espera datos más precisos sobre la anunciada quinta dosis (tercer refuerzo): "Decir que antes de fin de año se va a vacunar; después decir que en septiembre, es muy vago", criticó.

Además, señaló que "no es lógico estratégicamente apostar por un solo fabricante" en la vacunación.