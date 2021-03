Cristián Valenzuela, dirigente del Partido Republicano, señaló esta mañana en Cooperativa que el estado de salud de José Antonio Kast "no es bueno". La propia colectividad informó el miércoles que el ex candidato presidencial fue internado en una clínica a raíz de una neumonía provocada por el Covid-19, y hoy en El Primer Café, Valenzuela profundizó en lo ocurrido: "Tuvo una semana con fiebre, con malestar, y ya a fines de la semana pasada empezó a tener una tos más intensa, que ayer se hizo bastante insoportable. Tiene neumonía y su estado es de cuidado", explicó. El columnista aseguró que en la tienda hay preocupación y reiteró los llamados a la precaución de la población: "Nosotros nunca hemos llamado a no usar mascarillas, José Antonio tiene 55 años, no tiene enfermedades de base en particular y no se ha expuesto irresponsablemente al riesgo; ésta es una realidad que le puede pasar a cualquier persona".

