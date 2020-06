Piden investigar a administrador regional de Arica por permisos irregulares durante cuarentena

Contraloría y el Congreso abrieron una investigación para determinar la legalidad de los Permisos Irregulares, emitidos durante el periodo de Cuarentena en la ciudad de Arica, por parte del administrador regional Giancarlo Baltolú.

La diputada y presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joanna Pérez (DC), informó que mediante el oficio N°52385, solicitó antecedentes al Ministerio del Interior sobre la entrega de dichos documentos, además de informar que los Consejeros Regionales también habrían recibido el mismo documento firmado por Baltolú.

"He recibido información respecto de actuaciones cuestionables de Giancarlo Baltolú, actual administrador regional, consistentes en la entrega de permisos a consejeros regionales y dirigentes vecinales para transitar con total libertad en Cuarentena" informó la congresista.

Consultados sobre las denuncias, tanto el Intendente Roberto Erpel como el Jefe de Zona General Luis Cuellar, comunicaron que estaban en desconocimiento de la situación hasta que recibieron un requerimiento de información por parte de la Contraloría.

"El Administrador Regional tuvo un gesto altruista de cómo apoyar y ayudar a las familias que no la estaban pasando bien", agregó Roberto Erpel tras ser consultado.

En una entrevista publicada en La Estrella de Arica, Giancarlo Baltolú respondió que lo hizo para ayudar a los dirigentes.

"No me arrepiento de haberlo hecho, lo volvería a hacer. Todos los permisos fueron para dirigentes" además agregó que esperaba que el acto no le trajera consecuencias "Me haré cargo responsablemente"