Piñera blinda a Mañalich tras acusaciones de ex epidemióloga del Minsal

El Presidente Sebastián Piñera defendió este miércoles a Jaime Mañalich, luego de revelarse que la epidemióloga y ex jefa de Enfermedades No Transmisibles del Minsal, Andrea Albagli, acusó que en abril el gabinete del ex titular de Salud -renunciado en junio- le solicitó manipular la base de datos de contagiados por coronavirus, disminuyendo los casos hasta que calzaran con las cifras que entregaba el balance diario.

La acusación de Albagli, que renunció a su cargo el pasado 15 de septiembre, tiene cabida en su declaración judicial entregada como testigo ante la Fiscalía -vía Zoom- el 30 de septiembre, en el marco de la investigación por la presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia por el que están querellados el ex ministro Mañalich, el Presidente Sebastián Piñera y los subsecretarios Paula Daza (Salud Pública) y Arturo Zúñiga (Redes Asistenciales).

"Yo tengo una certeza, yo he visto al ministro Mañalich y al ministro Paris hacer todos los esfuerzos, entregar lo mejor de sí mismos para proteger la salud y la vida de los chilenos. Ese es el rol que cumplen los ministros de Salud y muy especialmente en los tiempos de adversidad y pandemia que afectan al mundo entero", dijo el Presidente Piñera en una rueda de prensa en el Palacio de La Moneda.

El Mandatario agregó que "proteger la salud y proteger la vida de nuestros compatriotas ha sido la primera prioridad de este Gobierno, de este Presidente, del ministro Mañalich, del ministro Paris, y de todos los funcionarios de la salud en nuestro país, a los cuales una vez más aprecio y agradezco su compromiso, su entrega y su vocación".

Más temprano, en la misma línea, el ministro del Interior, Víctor Pérez, reiteró la "confianza" del Ejecutivo "en la gestión que realizó el ministro Mañalich", y subrayó que "en una investigación todos los dichos hay que probarlos".

"Nunca existió la posibilidad de que el Estado no pudiera entregar la atención médica a una persona", dijo el "número dos" el Gobierno.

"Al final va a prevalecer la verdad y que acá se salvaron vidas", aseguró.

FIRMANTE DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL: "ESTO ES MUY DELICADO"

El diputado socialista Juan Luis Castro, uno de los firmantes de la acusación constitucional contra Mañalich, afirmó que los antecedentes conocidos en las últimas horas "son muy contundentes a la luz de los hechos" y que serán incluidos en el libelo que se tramita en el Congreso.

"Cuál es el secreto que se oculta ahí, cuál es el intercambio de correos que no quiere revelar, es una arista que influye en la acusación constitucional, (al igual que) hasta dónde se admite o reconoce que hubo una presunta manipulación de datos, de la información, según los testimonios de distintos funcionarios que, en la Fiscalía, están diciendo que se les ordenó en un minuto determinado 'adecuar' las cifras a las versiones oficiales", señaló el médico y parlamentario.

"Esto es muy delicado", remarcó.

EX SEREMI: "EN NINGÚN MOMENTO RECIBIMOS ÓRDENES PARA OCULAR INFORMACIÓN"

Consultado sobre las acusaciones de Albagli, el ex seremi de Salud de Valparaíso, Jaime Jamett, aseveró ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que indaga el rol del Gobierno durante la pandemia, que "el gabinete de la Subsecretaría de Salud Pública estaba en contacto con los secretarios regionales ministeriales, yo diría, a diario, para lograr resolver eventuales inconsistencias en la información".

"Doy un ejemplo: en el caso de los fallecimientos, se requerían contar con los certificados de defunción, situación que muchas veces tenía una temporalidad distinta. En ningún caso ni momento recibimos órdenes, mandatos, sugerencias o coerción respecto a ocultar información difundirla en menor escala para poder cuadrar las cifras con los reportes nacionales", enfatizó.