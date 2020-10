Ex epidemióloga del Minsal: "Nos pidieron manipular la base de datos"

La epidemióloga y ex jefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, Andrea Albagli, aseguró ante la Fiscalía que en abril el gabinete de Jaime Mañalich -renunciado en junio- le solicitó manipular la base de datos de contagiados por coronavirus, disminuyendo los casos hasta que calzaran con las cifras que entregaba el entonces ministro en el balance diario.

La acusación de Albagli, que renunció a su cargo el pasado 15 de septiembre, tiene cabida en su declaración judicial entregada como testigo -vía Zoom- el 30 de septiembre, consignada por Ciper, en el marco de la investigación por la presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia por el que están querellados el ex ministro Mañalich, el Presidente Sebastián Piñera y los subsecretarios Paula Daza (Salud Pública) y Arturo Zúñiga (Redes Asistenciales).

"Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El ministro (Mañalich) informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes", reveló la ex funcionaria ante los fiscales Ximena Chong y Marcelo Carrasco.

"El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro", relató.

"Para mí fue muy evidente que eso era impropio, que no lo podíamos hacer. Esta indicación la recibimos a las 11:30 o 12:00 del día. El informe lo teníamos listo y lo estábamos terminando, antes de su publicación en la tarde, y fue ahí que nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho. Fue verbal, pero hay más testigos. Estaban todos los de la oficina: Pía Álvarez, Silvina Alvarado, Patricia Cerda, Rocío Martínez, Fabio Paredes, Mario Soto", agregó.

Ante su negativa, dijo Albagli, se usó otra fórmula: hacer el corte del cálculo cada vez más temprano para evitar cifras superiores a las difundidas por Mañalich.

"Lo que ocurrió fue que rechacé la solicitud, porque manipular la base de datos es una irregularidad. Se mantuvo la orden del ministro, que no era admisible, por lo que se pidió que cambiaran el punto de corte de la base, que si era descargada a las 22.00, por ejemplo, se descargaba antes, no recuerdo bien pero el corte se corrió para las 18.00. Adelantaron el punto de corte hasta que hubiera un valor igual o inferior a lo informado por el ministro", aseveró.

El desfase llegó a ser de dos días, sostuvo.

Efecto del nivel socioeconómico sobre la letalidad

En su declaración, Albagli contrastó la afirmación hecha por el actual ministro de Salud, Enrique Paris, respecto al efecto del nivel socioeconómico sobre la letalidad (cantidad de muertos respecto del total de contagiados) de pacientes con Covid-19.

El 28 de septiembre, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados de la gestión del Gobierno, Paris aseveró que "no hay una relación entre letalidad y pobreza".

Sin embargo, Albagli reveló a los fiscales que en un momento hicieron un análisis sobre el riesgo de morir por el virus en diferentes personas y los resultados arrojaron que los adscritos a Fonasa tenían el doble de probabilidades de perecer por la enfermedad que quienes estaban en Isapre.

"Me pareció información relevante y lo informo a las jefaturas. Hace unos días el ministro Paris dice que hay información que descarta la relación entre letalidad y pobreza, eso falta a la verdad, ya que si bien son modelos complejos sujetos a mejora, al menos hay información relevante que lo sugiere, así que cuando está descartada, no existe información que pueda descartar esta información. Ese correo lo envié el 22 de junio", dijo la ex funcionaria.

En efecto, el estudio, al que Ciper tuvo acceso, señala lo siguiente: "Se observa que dentro de la totalidad de casos confirmados, la probabilidad de morir por Covid es un 86% mayor en personas adscritas a Fonasa en comparación con personas adscritas a isapre, ajustando por sexo, edad y presencia de enfermedades crónicas. Si este análisis se limita a la población con Covid confirmado que fue hospitalizada, este parámetro aumenta, y la probabilidad de fallecer por Covid en población Fonasa es más del doble".

"Cuando informo de la diferencia de letalidad entre isapre y Fonasa -comentó Albagli-, no se tomó ninguna decisión o gestión, y es todavía negado por el ministro actual. Incluso si fuera un modelo incorrecto, no se tomó ninguna acción analítica para responder a la pregunta que plantea ese modelo y chequear si es un análisis correcto".

La ex funcionaria, quien al menos hasta 2017 integró la Comisión de Salud de Revolución Democrática, entregó correos y mencionó testigos para avalar su testimonio.