Piñera defendió el dictamen de la Dirección del Trabajo: "Lo único que hizo fue aplicar la ley"

El Presidente Sebastián Piñera defendió este domingo el polémico dictamen de la Dirección del Trabajo (DT), que establece que está permitido exonerar obligaciones de contratos laborales durante la cuarentena por coronavirus.

El documento apunta a que si un trabajador no puede prestar servicios, el empleador no está obligado a pagar su remuneración y que el Covid-19 no es "causal válida" para despedir a una persona por fuerza mayor.

En entrevista con Chilevisión Noticias y CNN Chile, el Presidente Piñera afirmó que "la Dirección del Trabajo lo único que hizo fue aplicar la ley".

"Este mismo dictamen se ha hecho muchas veces en casos de fuerza mayor en los gobiernos que nos antecedieron a nosotros, de la Concertación, de la Nueva Mayoría", dijo el Mandatario.

Por esto último es que el Ejecutivo - agregó Piñera - envió "un proyecto de ley al Congreso que establece que cuando se suspende la relación laboral, las personas que no pueden trabajar, no se queden sin ingresos, sino que tengan todos los ingresos y beneficios que establece el seguro de desempleo. Es decir, si una persona no puede trabajar, recibirá el seguro de desempleo, que les va a dar el 70 por ciento de su sueldo en el primer mes".

En este contexto, el Jefe de Estado pidió al Congreso aprobar el proyecto del bono por Covid-19, que permite que cuando se tenga la relación laboral suspendida por fuerza mayor, el trabajador no se queden sin ingresos y acceda a los beneficios de seguro del empleo y, el de flexibilidad laboral, "que paga la mitad del sueldo y el Estado aporta un 25 por ciento adicional, para que ese trabajador reciba el 75 por ciento de su sueldo, si trabaja solo media jornada (en medio de la crisis sanitaria)".

Consultado sobre si queda alguien fuera de los beneficios y que esté afectado económicamente por la crisis, como los trabajadores independientes o informales, el Gobernante comentó que "extendimos el bono para que no fueran solo los que tradicionalmente reciben este tipo de beneficios y podamos llegar a personas que no tiene una relación laboral de dependencia y por lo tanto no tienen acceso al seguro de desempleo".