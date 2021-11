Piñera: Vacunación a niños desde los tres años "partirá la semana del 6 de diciembre"

El Presidente Sebastián Piñera anunció este viernes que la vacunación para niños mayores de tres años contra el Covid-19, autorizada ayer por el Instituto de Salud Pública (ISP), comenzará la semana del 6 de diciembre próximo.

"Queremos anunciar que a partir de la semana del 6 de diciembre próximo vamos a iniciar la vacunación de los niños entre 3 y 5 años. Con eso tendremos a todo el universo de personas para las cuales las vacunas están aseguradas para proteger sus vidas", informó el Mandatario en un punto de prensa.

En esta línea, dio cuenta que "de esta forma estamos protegiendo la salud y la vida de todos nuestros compatriotas con la mejor protección que existe en el mundo".

Además, Piñera aseguró que el país tiene "asegurada la dotación de vacunas para el próximo año, y esa es una gran tranquilidad para quien quiera sea el futuro presidente de Chile".

AVANCE EN LA VACUNACIÓN Y LLAMADO A REZAGADOS

En tanto, el Presidente señaló que enfrentar la pandemia es "una de las propiedades" en los últimos meses de su Gobierno, destacando que hasta la fecha "tenemos más de 16 millones de personas con su vacunación completa, eso representa más del 90 por ciento de la población chilena y no ha sido fácil".

"No ha sido fácil conseguir las vacunas y tampoco ha sido fácil el proceso de distribución, pero esto nos pone en una situación de liderazgo a nivel mundial que nos da mucha tranquilidad y alegría, porque significa proteger y salvar vidas", puntualizó el Mandatario, quien también afirmó que "vamos a seguir impulsando la dosis de refuerzo, ya tenemos más de 8 millones de personas con dosis de refuerzo. Son muy pocos países en el mundo los que están en esta situación".

Finalmente, hizo un llamado a los "rezagados y porfiados" que aún no se vacunan con la tercera dosis para que realicen el procedimiento, ya que "vamos a ir exigiendo cada día más la dosis de refuerzo para otorgar el pase de movilidad".

"Por lo tanto, quienes no quieran vacunarse no van a poder obtener el pase de movilidad y eso significa muchas restricciones en la vida, como no poder andar en bus o en aviones, no puedes ir al gimnasio, restaurantes y lugares abiertos en que hayan espectáculos masivos, etc", destacó Piñera.