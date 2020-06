Postnatal de emergencia: Paris se ofrece de interlocutor, pero defiende proyecto del Gobierno

El ministro de Salud, Enrique Paris, se comprometió a "hacer de interlocutor" entre las fuerzas políticas que impulsan el postnatal de emergencia y la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, aunque defendió la alternativa que impulsa el Ejecutivo para que padres y madres se acojan a la ley de Protección del Empleo.

En el balance diario de la crisis sanitaria, el titular de Salud reconoció que se reunió vía telemática con los legisladores que impulsan el proyecto de postnatal que se tramita en el Congreso, el cual es rechazado por el Gobierno.

"Yo escuché a la bancada mixta o una integración de varias fuerzas políticas y estoy dispuesto a dialogar y me he ofrecido a actuar de interlocutor entre ellos y la ministra del Trabajo. No me voy a negar a dialogar con nadie, por eso los escuché, incluso compartimos algunas ideas y llegamos a consensuar una línea de trabajo", afirmó.

Paris explicó que "a lo que me comprometí es a conversar con la ministra del Trabajo, a hacer de interlocutor, y he conversado con ella por teléfono para iniciar ese intercambio de opiniones".

"Sin embargo, hay que reconocer que el proyecto que presenta el Gobierno es un proyecto mucho más universal, abarca 850 mil personas, abarca a padres y a madres y, además de eso, fija pisos mínimos para dar un apoyo de, por lo menos, 300 mil pesos. Abarca incluso a los padres, no sólo a las madres, y hasta los seis años de edad. Es decir, cubre una mayor cantidad de población", manifestó el titular de Salud.

Y remarcó que "todos los proyectos de ley que hacen irrogar gastos económicos al Estado son de origen en el Ejecutivo".

Desde el Gobierno dicen que su iniciativa es más "integral" que el postnatal de emergencia impulsado por parlamentarios, declarado inadmisible por el Senado y que será visto en comisión mixta este viernes: afirman que subirá a más familias que las 23 mil que -calcula- serían con el postnatal.