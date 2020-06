Presidente del Colmed Valparaíso teme una "olla de presión" con las cuarentenas

El presidente del Colegio Médico Regional Valparaíso, Ignacio de la Torre, comentó en Cooperativa el anuncio de cuarentena para las comunas de Valparaíso y Viña del Mar y sugirió que si el Estado no acompaña esta decisión de otras medidas y "encerramos a la gente en sus domicilios, lo que vamos a tener es una olla de presión".

"¿Qué ocurre cuándo tú haces una cuarentena y tienes una toma o un campamento importante, como el Felipe Camiroaga, que es el más grande Chile?, ¿qué pasa con las personas que están ahí? ¿Cómo hace una persona que vive en un campamento, que tiene un empleo informal y es el sostenedor de una familia?", cuestionó el profesional en Lo Que Queda del Día.

De la Torre añadió que "esa persona va a tener que salir igual, porque más que al virus, le teme al hambre, le teme a no poder alimentar y subsistir con su familia. Eso hace que donde hay extrema pobreza, la cuarentena tiene un impacto complejo, porque muchas veces lo que termina siendo es que dejamos a estas personas abandonadas a su suerte".

"Si el Estado no logra llegar a ellos con alimentación, con hidratación, con asistencia y con servicios sanitarios, asistencia de seguridad y conectándolos, generando un tejido social para apoyarlos, la cuarentena, lejos de funcionar, termina generando que una persona pueda contagiar a su familia y su entorno cercano", agregó.

"La cuarentena debe ir acompañada de un conjunto de medidas que permitan que las personas realmente se puedan quedar en su casa, porque, de lo contrario, los estás obligando por el imperio de la ley, los estás sancionando si salen, pero no los estás ayudando a quedarse ahí", complementó.

El profesional remarcó que "si no llegamos a tiempo y encerramos a la gente en sus domicilios, lo que vamos a tener es una olla de presión, donde la gente va a estar pasándola muy mal dentro de una cuarentena y donde no van a estar recibiendo la ayuda que ellos sienten que realmente necesitan y el resultante de eso no es positivo ni en términos de salud ni de sociedad".

"Las medidas de autoconfinamiento, incluso las de cuarentena, se vieron saboteadas cuando la autoridad genera mensajes como 'el retorno seguro' o lo que habían llamado 'la nueva normalidad', sin embargo, cuando las autoridades, todas juntas, hablan en un mismo idioma y explican a la ciudadanía qué está pasando, cómo está la red de salud y cómo podemos ayudar a que el coronavirus no mate y enferme gravemente a más chilenos, los chilenos entendemos", apuntó.

"SANTIAGO ESTÁ DEMASIADO SATURADO PARA AYUDARNOS"

El dirigente de los médicos sostuvo que "en la región había más de un 15 por ciento de los contagios nuevos que no tienen trazabilidad, no sabemos cómo se contagiaron, y un 50 por ciento que se estaban trazando, o sea, están en el proceso de contactarlos. (...) En trazabilidad tenemos un 79 por ciento de pacientes que no sabemos cómo se contagiaron y tenemos que llegar a un 80 por ciento que sí sabemos".

"Nuestro problema geográfico es que estamos demasiado cerca de Santiago, y Santiago está demasiado saturado para ayudarnos y como Santiago está demasiado saturado, incluso nosotros les hemos prestado una mano y hemos recibido pacientes de la Región Metropolitana, pero cuando nosotros veamos nuestra red saturada, que estamos cerca de que eso ocurra, probablemente la Región Metropolitana poco tiene para ayudarnos y vamos a tener que recurrir a otras regiones, que geográficamente son traslados mucho más largos", concluyó.