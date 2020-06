Prohíben funcionamiento a pesquera de Punta Arenas: Irrespetaba medidas de prevención

En el marco de la fiscalización que efectúa el sector salud para contener la pandemia de Covid-19, se prohibió el funcionamiento de una pesquera ubicada en Calle Las Heras 540, en Punta Arenas, por deficiencias en la implementación de las medidas preventivas.

En la oportunidad, se constató que no se respetaba el distanciamiento social, no todos los trabajadores utilizaban mascarilla y no se disponía de alcohol gel certificado.

"Como hemos repetido incansablemente, tenemos que incorporar en nuestra vida diaria diversas acciones, y esto incluye a los empresarios y comerciantes", dijo la seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas.

La autoridad agregó que esta medida puede molestar a los propietarios o a los propios funcionarios de la empresa, pero se debe considerar que estamos frente a un virus que puede generar desde una enfermedad leve hasta cuadros de gravedad e incluso fallecimientos.

"Lo que se haga correctamente y lo que se deje de hacer en desmedro de la protección de las personas, puede marcar la diferencia entre la prevención y la ocurrencia de contagios masivos y brotes que pueden ser llevados, sin querer, a los hogares, exponiendo en especial a los grupos de riesgo", explicó Rojas.

Si bien la cifras de casos nuevos de coronavirus han disminuido en Punta Arenas, el llamado es a no relajar las acciones de protección.