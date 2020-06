Proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos en la pandemia quedó a un paso de ser ley

A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia y permite pagar las deudas en hasta 12 cuotas, luego que la Cámara Baja aprobara ampliamente el informe emitido por la comisión mixta.

Durante la votación de esta iniciativa, que recibió 138 votos a favor y 13 abstenciones, se debatió sobre el acceso que los consumidores tendrán a obtener este beneficio de no corte.

Al respecto, el diputado socialista Jaime Naranjo expuso que "para poder acogerse a este beneficio, la gente va a tener que presentar una solicitud, y por eso es que los socialistas dijimos que esto podía ir al fracaso, que era mejor hacerlo de manera automática: quien no pagaba se entendía automáticamente que se acogía al beneficio y punto".

En tanto, la DC Joanna Pérez, una de las impulsoras de este proyecto, expresó que "nosotros no podemos atribuir puede y quiere repactar en tres, en seis o en doce cuotas, por lo tanto, debe solicitarlo. No es que llene un formulario, lo solicita y no se le puede negar".

Esta propuesta que además incluye servicio gratuito a internet para cerca de dos millones de estudiantes en situación de vulnerabilidad, debe ser ratificado por el Senado para que se convierta en ley.