Puerto Aysén: Autoridad acusa "poca colaboración" de infectados para la trazabilidad

Preocupadas se mostraron las autoridades de salud en el nuevo balance sobre la situación de Covid-19 en la Región de Aysén. Este miércoles se informó de 17 nuevos pacientes con la enfermedad confirmada por PCR, y otras 11 personas catalogadas como casos probables.

Los principales aumentos se han registrado en las comunas de Coyhaique y Aysén, que suman el 50 por ciento del total de casos activos de la región.

"La tendencia de los últimos días ha sido bastante importante a mantener una gran cantidad de casos activos en varias comunas de la región. Evidentemente, eso hace presagiar que pudiese haber un aumento mayor aún, según las proyecciones de la Universidad de Chile, que indican que si seguimos así como región, vamos a llegar a tener más de 80 casos diarios a fines de este mes", indicó Franklin Fournier, subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Aysén.

Para evitar la cifra proyectada, la autoridad indicó que es crucial mantener las medidas preventivas, como el uso correcto de la mascarilla, lavado frecuente de manos y mantener la distancia física.

"Nos dicen que no se han juntado con nadie"

Pero también se han debido enfrentar dificultades en la trazabilidad, porque los pacientes no han querido entregar detalles de su contagio.

"Me quiero referir en particular al caso de Puerto Aysén, donde, a pesar de tener un importante aumento de casos, hemos tenido poca colaboración de las personas que han dado positivo", dijo el doctor Fournier.

Los aludidos "no están entregando datos, nos dicen que no se han juntado con nadie, lo que es imposible, porque por algo me contagié".

"La verdad es que (dicha actitud) hace bastante dificil poder establecer una trazabilidad e identificar a quienes pueden estar contagiantes, aislarlos y evitar la transmisión", lamentó Fournier.

Actualmente hay en la Región de Aysén dos comunas en Fase 2 del Plan "Paso a Paso": Cochrane y Chile Chico.

Las autoridades temen que el aumento de casos en Coyhaique y Puerto Aysén, pueda provocar el retroceso y aumento de las medidas restrictivas de las dos comunas más grandes del territorio regional.