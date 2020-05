Raphael Bergoeing: La "mano invisible" no funciona durante las crisis, el Estado debe imponer regulaciones

El economista Raphael Bergoeing, presidente de la Comisión Nacional de la Productividad (CNP), afirmó que, durante crisis como ésta, por la pandemia de coronavirus, el Estado debe cumplir un rol "fundamental" y que, en el marco de algunos efectos de la situación actual, no debe apostar a la "buena voluntad" de los privados, sino que debe imponer regulaciones.

En conversación con El Diario de Cooperativa, expuso que, si se piensa en lecciones que esté dejando la situación actual en el país, "es que en momentos de crisis uno valoriza la importancia del Estado".

En ese sentido, "la 'mano invisible', por utilizar la metáfora del mercado, no funciona durante las crisis, especialmente cuando son de la magnitud y amplitud de éste", aseguró, apuntando que los problemas públicos "tienen que resolverse desde el Estado, pero no estoy diciendo que los privados puedan lavarse las manos y desentenderse y esperar que los vengan a salvar".

"El Estado tiene un rol fundamental que cumplir cuando el problema es público, y no podemos esperar que se resuelvan por la buena voluntad, por ejemplo, del mundo privado, y no podemos esperar que sea por acuerdo entre privados; el Estado tiene que entrar coercitivamente e imponer regulaciones a los privados que se cumplan en momentos como éste, para que el objetivo público pueda ser alcanzado", planteó.

Asimismo, sostuvo que "esta dicotomía entre Estado y mercado, de que 'tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario', en una sociedad moderna yo creo que está un poquito obsoleta", y puntualizó que, en el marco de las sociedades modernas, "si Chile pretende parecerse alguna vez a países como Canadá o Alemania, tiene que ser capaz de potenciar la contribución del mercado y del Estado".

A su juicio, los discursos del Gobierno durante la crisis "han sido voluntaristas, todo contribuye, pero uno no puede esperar que la política pública sea exitosa en función sólo de un discurso", remarcando que el Estado, más allá de su rol subsidiario en algunas dimensiones de la sociedad, debe imponer regulaciones a los privados.

"Es el momento de utilizar la mayor cantidad de recursos para la gente"

En el marco del manejo de la crisis, el también académico de la Universidad Diego Portales dijo que el Estado, "desde la política pública, más allá de discursos, no está siendo capaz de llegar a la gente: estas crisis evidencian la incapacidad del Estado de cumplir con su obligación, que es, por ejemplo, en este caso llegar de forma oportuna y rápida a la mayor cantidad de gente con recursos y políticas", consideró.

También "pone en entredicho la capacidad de este país de enfrentan no sólo esta pandemia, sino catástrofes en general", aseveró.

Bergoeing comentó otra de las lecciones de la pandemia "es la necesidad de tener datos, no sólo para que el Estado sepa dónde llegar, (sino) para que la sociedad en general pueda saber y evaluar lo que, en particular, está haciendo el Gobierno", y aunque subrayó que en el transcurso de la crisis actual el Ejecutivo ha ido "de menos a más", aquello "es un problema de que el Estado no se ha modernizado lo suficiente".

Finalmente, formuló que el Gobierno debe destinar más dinero para ir en ayuda de las personas afectadas por los efectos de la crisis: "Cuando el Estado ahorra es para momentos complejos; y si éste no es un momento complejo, desde el punto de vista del desafío del país, cuándo; cuándo si no ahora el Estado va a hacer el esfuerzo de utilizar la mayor cantidad de recursos posible, e incluso asumir deudas mayores hacia adelante, para poder tratar de reducir la posibilidad de que tanta gente la esté pasando tan mal".

En ese respecto, destacó que nuestro país, "afortunadamente, gracias a las últimas décadas, fue capaz de tomar decisiones que le permiten hoy ser más agresivo que otros países en la región, para poder llegar con más recursos a la gente".