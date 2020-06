Rector Sánchez: No podría pensar que haya manipulación del número de fallecidos

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, miembro de la mesa social Covid-19, descartó manipulaciones en la cifra de fallecidos por coronavirus en el país, luego que aparecieran proyecciones con número mucho mayores por parte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi) y Espacio Público.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el académico planteó que "en Chile tenemos muchas cosas positivas desde el punto de vista del sistema de salud y una de ellas son las estadísticas, que son confiables. Respecto a la manipulación, no podría pensar que eso esté ocurriendo, lo descartaría, hay que hacer todos los chequeos necesarios, pero no creo que estemos en la situación de las manipulaciones del número de fallecidos".

Sánchez remarcó que "hay que seguir las recomendaciones internacionales para poder tener cifras comparativas con otros países, me parece que es muy importante poder comparar nuestra situación con otras".

"Es bastante evidente que hay que seguir las indicaciones internacionales. Hoy en nuestro país prácticamente no hay otros virus que produzcan cuadros similares, por lo tanto, sin tener la confirmación del PCR me parece lógico considerar al Covid como responsable del fallecimiento del paciente", añadió.

"HA FALTADO COMUNICAR MEJOR"

El rector Sánchez también afirmó que "se va viendo que, por distintos motivos, la población no se ha sentido interpelada a cumplir a cabalidad las cuarentenas, no ha sentido que es tan importante la labor que puede hacer cada una de las personas, no ha entendido que esa labor impacta en el total".

"Todavía conocemos las personas como realizan fiestas, centenares de personas que son detenidas en el toque de queda. Eso refleja que no hay conciencia, que no hemos sabido llegar a cada una de las personas como para decir lo importante que es que sigan las indicaciones que se dan", agregó.

La autoridad universitaria sugirió que "tenemos que dar con las personas claves para que los mensajes que lleguen a determinados grupos de interés. A lo mejor algunas personas, deportistas, artistas, comunicadores, rectores, políticos llegan a distintos grupos y todos tenemos que estar en la misma tarea, hay grupos que pueden entrar en una mejor comprensión, porque hay grupos que pueden comenzar a conversar y conversar a dar este mensaje más amplio".

"Ha faltado comunicar mejor y eso es un resumen muy apropiado que se hace. Hay otros factores que faltan, como deportistas que lleguen a algún grupo, la juventud, posiblemente van a tener mucho mayor poder de convencimiento de lo que yo puedo tener, porque las personas escuchan a quienes se ven reflejadas. El plan comunicacional ha faltado", enfatizó.

RECHAZO A IDEA DEL MINEDUC

Respecto a la idea del Ministerio de Educación de usar dineros del fondo solidario de las universidades para otorgar créditos a instituciones privadas, el rector Sánchez manifestó su posición "absolutamente contraria".

"Mi posición es absolutamente contraria, yo rechazo de plano esta propuesta del Ministerio, me parece muy sorprendente. (...) Me parece que esto es una expropiación de los recursos que pertenecen a las universidades y que hemos administrado desde el año 1981", comentó.

Sánchez continuó resaltando que "no me parece que sea ni siquiera legal hacer una cosa así, por tanto, nos vamos a oponer fuertemente desde la Universidad Católica, desde el G9, desde el Cruch a una propuesta de este tipo".