Región de La Araucanía avanza a la apertura inicial tras "enorme mejoría" en las últimas semanas

El Ministerio de Salud anunció que la Región de La Araucanía seguirá avanzando en su proceso de desconfinamiento gracias a que las cifras "han mejorado enormemente en las últimas semanas", según destacó el titular Enrique Paris.

El secretario de Estado explicó que la región saldrá de la fase de "preparación" para pasar a una fase de "apertura inicial"; pasos 3 y 4, respectivamente, del plan "Paso a Paso" presentado el domingo 19 de julio para la conducción del desconfinamiento.

Paris resaltó que en La Araucanía se ha registrado una "caída importantísima de exámenes PCR y demuestra una de las tasas de inciencia más bajas del país", siendo la tercera con menor tasa de casos por cantidad de habitantes.

A su vez, la subscretaria de Salud Pública, Paula Daza, explicó que se trata de "un pequeño paso, pero permite seguir avanzando en el levantamiento de restricciones: van a poder abrir los cines, restoranes y locales similares con un 25 por ciento de su capacidad, manteniendo protocolos sanitarios muy estrcitos".

"También se permiten las actividades deportivas de máximo 10 personas en lugares cerrados y de 50 personas en lugares abiertos", agregó, entre otros puntos.

Precisó también que mediante la Seremi de Salud se nombró un "delegado de salud" para que "acompañe a las autoridades locales, gremios y todos los que van a ir dando este paso de manera muy paulatina y progresiva".

La R. Araucanía entra a etapa de Apertura Inicial y permite:

-Apertura de cines, restaurantes y locales similares a un 25% de su capacidad

-Actividades sociales, no + de 50 personas

-Actividades deportivas en lugares cerrados, no + de 10 personas y lugares abiertos, no+ de 50.