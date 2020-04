Reino Unido: Boris Johnson fue dado de alta en medio de desalentador balance de Covid-19

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue dado de alta tras ser tratado por Covid-19, sin embargo, seguirá convaleciente en casa, mientras el país ya registra 10 mil 612 muertes por el coronavirus.

Tras recibir el alta, Johnson agradeció personalmente a los profesionales del Servicio nacional de salud, NHS, que le hayan "salvado la vida" e instó a los ciudadanos a quedarse en sus domicilios para evitar la propagación del virus y proteger la salud pública.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5