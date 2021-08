Reporte Covid-19: 871 nuevos casos y 91 fallecidos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud informó este lunes que en las últimas 24 horas se confirmaron 871 contagios nuevos de coronavirus, mientras que se inscribieron 91 fallecidos asociados al Covid-19 en el país.

Del total de nuevas infecciones, 557 casos presentan síntomas, 241 casos son asintomáticos y 73 aún no se notifican.

En la última jornada se informaron 53.938 exámenes de PCR, con una positividad a nivel nacional de 1,48 por ciento, mientras que en la Región Metropolitana registró un 2%.

Con ello, 6.261 pacientes se encuentran en etapa activa, en tanto que los casos recuperados son 1.580.173.

Sumando estos nuevos registros, se llegó a 1.624.316 contagiados totales desde iniciada la pandemia, mientras la cifra total de fallecidos aumentó a 36.107.

En cuanto a la red hospitalaria, 1.105 personas están internadas en camas críticas a causa del Covid -900 con apoyo de ventilación mecánica invasiva-. En total, hay 563 camas disponibles.

VARIANTE DELTA TOMA FUERZA

El ministro Paris informó que se han detectado 86 casos de la variante Delta en el país, y en base a esos contagios hay, al menos, otros 500 contactos estrechos que están en cuarentena preventiva, por lo que se confirmó el contagio comunitario.

Carlos Sánchez, doctor de la Clínica de la Universidad de Los Andes y decano de la Facultad de Medicina de la misma casa de estudio, señaló que esto "es algo que podía ocurrir y que debemos evitar que se siga transmitiendo dentro de la comunidad. En Chile todavía la variante Delta representa un porcentaje muy bajo de los casos de infección, y esperamos que así se mantenga".

"En otros países en que ha llegado a ser la cepa predominante, ello ha ocurrido en parte porque todavía el porcentaje de población vacunada no era suficientemente alto, pero también porque se han relajado las medidas de autocuidado y es algo que nosotros no debemos hacer", enfatizó.

EXPERTA: HABRÁ UN NUEVO REBROTE

La epidemióloga y académica de la Universidad de Chile, Claudia Cortés, advirtió que habrá un nuevo rebrote, pero que la idea es prolongar su llegada hasta tener a la población con una mayor inmunidad.

"Hay que tener en cuenta que las aperturas tienen que ir de la mano con una permanente educación de que esto no se ha acabado, de que tenemos que seguir usando mascarilla cuando estamos en espacios cerrados especialmente, evitar las aglomeraciones y ventilar", indicó la experta.

"En estos momentos efectivamente los números permiten tener holgura en las restricciones, pero no es que esto se haya acabado, nosotros sabemos que vamos a tener un rebrote, lo que pasa es que esperamos que sea lo más pequeño posible, pero los casos van a volver a aumentar, eso es un hecho", recalcó.

ESTADO DE LA VACUNACIÓN

Darwin Acuña, presidente de la Sochimi, explicó en Cooperativa que una gran cantidad de internados UCI por Covid son personas que no tenían su esquema de vacunación completo.

"El factor más importante que nos tiene con estos números es el efecto vacuna, y sin duda que hemos avanzado a una cantidad de población muy importante que está inmunizada y eso uno lo confirma cuando ve que evidentemente de todas los pacientes Covid que quedan en las UCI la mayoría, sin duda, son pacientes que no tienen vacuna", aseguró Acuña.

"Al final de esta ola, estamos hablando más o menos un mes, era un 85% de pacientes en UCI o no estaban vacunados o recién tenían su primera dosis de vacuna", señaló el representante, agregando: "En estos momentos hay muchos más pacientes no Covid, tenemos 60% de pacientes no Covid ocupando nuestras unidades".