Representante OMS aseguró que "en Chile se está contando bien" pero admitió problemas comunicacionales

El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Chile, Fernando Leanes, admitió problemas comunicacionales del Gobierno para informar las cifras de los decesos de la pandemia de Covid-19 en Chile, aunque sostuvo que el conteo de las víctimas se está haciendo de buena forma.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el experto aseguró que desde la OMS no hay reparos a las cifras entregadas por Chile, esto considerando los cambios en la metodología que el Gobierno ha establecido para entregar los números de la pandemia de Covid-19.

"¿Se está contando bien en Chile? Sí, porque lo que se está pidiendo, lo que tiene más urgencia para la OMS, son los casos diagnosticados", sostuvo Leanes, quien enfatizó que "en el tema del registro y la comunicación a la OMS/OPS está funcionando sin que se haya hecho ninguna observación".

"Ahora, es evidente que en los últimos 10 días la comunicación pública está trayendo un debate, un tiempo de discusión que nos está desviando de lo más importante que es la estrategia para evitar los contagios, para evitar los contactos de riesgo", expresó el experto.

Leanes además planteó que "en ese punto, tiene que haber un consenso de expertos, una discusión en un nivel técnico y un consenso en el lenguaje para que todos entendamos lo que está diciendo".

"Evidentemente hay discusión con respecto a los fallecidos que son sospechosos de Covid"

El representante de la OMS de todos modos reconoció que la preocupación de los expertos es justificada por los casos de fallecidos que no llegan a ser diagnosticados por la enfermedad, aunque consideró que en Chile esos casos son pocos.

"Evidentemente hay discusión con respecto a los fallecidos que son sospechosos de Covid y que no se les hizo la toma de muestra para PCR o se les hizo la toma de muestra para PCR y no se terminó obteniendo un resultado positivo o negativo. Si el resultado es negativo, se va a registrar como descartado, si el resultado es positivo, se va a registrar como confirmado", expresó Leanes.

"Si no hay resultado y no se tomó la muestra, ahí es donde se encuentra la discusión. Son casos que ocurren por más presión de diagnósticos que tenga el país, ocurren porque hay gente que lamentablemente fallece en las casas, no es mucha en Chile, pero en otros países es mucha. Entonces, sí hay una justificación de los expertos por estar preocupados por esa información", añadió el representante del organismo internacional.