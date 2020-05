Revelan prometedores resultados de vacuna china contra el coronavirus

Por segunda vez en esta semana llegan buenas noticias en la carrera por conseguir una vacuna que acabe con la crisis sanitaria del coronavirus. Después que la compañía Moderna de EE.UU. anunciara positivos resultados en una fase temprana, desde China revelaron los primeros avances de una vacuna contra Covid-19 que es segura, bien tolerada y genera anticuerpos capaces de neutralizar la infección.

La prestigiosa revista médica The Lancet publicó la investigación de un equipo científico del Instituto de Biotecnología de Pekín y la compañía Cansino Biologics, con la primera vacuna en alcanzar la fase 1 del país asiático, tras 28 días de un ensayo con 108 personas sanas.

"Estos resultados representan un hito importante. El ensayo demuestra que una sola dosis de la nueva vacuna Covid-19 vectorizada por adenovirus tipo 5 (Ad5-nCoV) produce anticuerpos específicos contra el virus y células T en 14 días, lo que la hace una candidata potencial para una mayor investigación", señaló a la agencia Xinhua Wei Chen, responsable del estudio.

El académico del Instituto de Biotecnología de Pekín explicó que "no obstante, estos resultados deben ser interpretados con cautela. Los desafíos en el desarrollo de una vacuna Covid-19 no tienen precedentes, y la capacidad de provocar estas respuestas inmunológicas no indica necesariamente que la vacuna protegerá a los humanos de Covid-19".

Los resultados son prometedores, pero todavía falta. Las pruebas seguirán hasta una evaluación final dentro de seis meses, para determinar si efectivamente el sistema se vuelve inmune contra el SARS-COV-2.