Rihanna realiza donación para ayudar a víctimas de violencia doméstica debido al coronavirus

La cantante Rihanna y el CEO de Twitter, Jack Dorsey, anunciaron una donación en conjunto al Fondo del Alcalde para Los Ángeles, que irá en ayuda a las víctimas de violencia doméstica en la ciudad debido a la orden de quedarse en casa por la pandemia de coronavirus.

Según un comunicado de prensa, la Autoridad de Vivienda de Los Ángeles determinó que aproximadamente 90 personas por semana han sido rechazadas de refugios de violencia doméstica en Los Ángeles desde que se emitió la orden de cuarentena.

Por ello, la donación de 4,2 millones de dólares ayudará a proporcionar 10 semanas de refugio, comidas y asesoramiento para 90 víctimas de violencia doméstica por semana, con 90 víctimas adicionales cada siete días a partir de entonces también por 10 semanas.

We're joining forces with Twitter/Square CEO @Jack today by co-funding $4.2 million grant to the @MayorsFundLA to address the current crisis for domestic violence victims in Los Angeles as a result of the COVID-19 Safer at Home Order. #startsmall #CLF pic.twitter.com/JKoKb60N3n