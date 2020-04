Se enteró que su arrendataria es enfermera y no le cobrará por dos meses

Mayra Berón, una enfermera de 32 años que trabaja en un hospital de Bahía Blanca, en Argentina, compartió en redes sociales un lindo gesto que sacó aplausos a propósito de su labor en medio de la pandemia del coronavirus.

La mujer que le arrienda el departamento en que vive supo de su trabajo como funcionaria de la salud y decidió regalarle dos meses de alquiler.

"No me esperaba un gesto de alguien solamente por mi profesión, porque consideramos que es nuestro trabajo y no queda otra más que estar en la trinchera (...) Esta señora nunca me vio en su vida, no me conoce. Confió en mí porque yo le alquilé por medio de su cuñado, que es amigo mío", dijo Berón a la agencia de noticias Télam.

Las dos estaban hablando por WhatsApp pues la dueña del departamento paga las cuentas de la luz en cierta fecha y la joven le transfiere antes el dinero. En esa ocasión, la enfermera le comentó que haría el depósito después de salir de su turno y "en forma espontánea me dijo que no le pagara dos meses de alquiler en modo de gratitud".

"Noo! tú también necesitas el ingreso!! Es mi trabajo", trató de explicarle, pero la dueña del domicilio insistió: "Es mi colaboración por todo lo que haces". Berón publicó los mensajes en Facebook y se viralizaron.