Senado aprobó proyecto de ayuda para trabajadores a honorarios

El Sala del Senado, en sesión telemática, aprobó y remitió a la Cámara de Diputados el proyecto del Gobierno que busca establecer ayudas para los trabajadores independientes a honorarios, ante los efectos de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

La propuesta, que primero se planteó como un seguro para luego, ante las críticas, derivar en un préstamo, plantea ahora una combinación de un subsidio y préstamos para los trabajadores.

La iniciativa consiste en un subsidio de hasta 75 mil pesos a quienes ganan en promedio hasta 500 mil pesos mensuales, y un préstamo de 650 mil pesos destinado a quienes perciben más de 500 mil pesos. Este último podrá ser pedido durante tres meses y la devolución, que tendrá un año de gracia, será mediante descuentos en las boletas de honorarios en 2022, 2023 y 2024.

En su primer trámite, los senadores visaron el proyecto con 21 a favor, 3 en contra y 19 abstenciones (ver detalle). Sin embargo, como las abatenciones fueron tantas e inciden en el resultado, la votación se dio por repetida y, según el reglamento, fueron sumadas a la mayoría, por lo que oficialmente fue aprobado con 40 votos a favor.

Otra tensa discusión

Tal como ocurrió en el debate de ayer, que terminó siendo suspendido, la discusión tuvo tensiones entre la oposición, que votó principalmente en contra o se abstuvo, y el oficialismo, que respaldó el texto de Ejecutivo.

El seandor de Evópoli Felipe Kast acusó "soberbia" en la oposición: "No digo que sea suficiente, claramente no lo es proque nosotros vamos a recibir un sueldo mucho mayor; (pero) la gente no es tonta y se da cuenta cuando al final todo se critica por el color político".

Le respondió su par socialista, Carlos Montes, quien se abstuvo en la votación: "Oigo al senador Kast descalificar a los que piensan distinto a él, y no hay nada peor para la democracia y la política que ese estilo".

"Nos parece que (la propuesta) a los bajos ingresos está mal, no es una buena opción, y está claro que hay una solución para los altos ingresos mejor que (para) otros. Esperemos que se mejore en el trámite, va a ser tarea para los diputados", cuestionó también.

Oposición pide que el debate sea parte del plan de emergencia

Senadores de la oposición también apuntaron a la necesidad de que este asunto sea incluido en las conversaciones con el Gobierno y el oficialismo para un plan de emergencia ante la pandemia.

Ricardo Lagos Weber (PPD) votó a favor de este proyecto, pero planteó que "debería ser parte de la disucsión global integral, porque cae de maduro que los independientes a honorarios van a tener que tener un tratamiento especial. En la discusión que estamos teniendo en paralelo quedó claro, pero van a tener que elevar la puntería y avanzar más rápido el Gobierno en las medidas de corto plazo. Soy optimista, pero apretando los dientes".

"Nosotros planteamos en las conversaciones con el Gobierno que esto formara parte también del plan de emergencia, y va a formar parte de una u otra manera, pero la pregunta es qué pasa si no llegamos a acuerdo, ¿lo dejamos congelado?", dijo a su vez el senador DC, Jorge Pizarro, quien también voto a favor.