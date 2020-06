Senadora Rincón aboga por crear "plan clase media"

En medio de la crisis social y económica que acompaña a la pandemia del coronavirus, la jefa de la bancada de senadores de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón, urgió al Gobierno a concretar un "plan de ayuda a la clase media" que incluya el retiro del 10 por ciento de las AFP, el postnatal de emergencia y la rápida promulgación de ley de no corte de servicios básicos.

"En condiciones excepcionalísimas, es fundamental pensar en las miles de familias que hoy no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que no tienen derecho al subsidio de desempleo o que simplemente no califican en el Fogape", afirmó la legisladora por la Circunscripción 9 (Región del Maule) en un video subido a redes sociales.

"Es fundamental que las familias de clase media sientan que son parte del país y de nuestras preocupaciones", dijo la ex intendenta.

En ese sentido, la senadora DC aseguró que "necesitamos poder avanzar y analizar el retiro del 10 por ciento del ahorro de las pensiones de las cuentas de las y los trabajadores".

Asimismo, "necesitamos avanzar en el post natal de emergencia para que cientos de miles de madres puedan seguir cuidando sus hijos sin arriesgar su vida y necesitamos que usted, Presidente, promulgue la ley de no corte de servicios básicos, que ya ha sido aprobada hace un buen tiempo", agregó.

"Basta de discusiones intrascendentes, porque las familias requieren nuestra ayuda. Basta enredarnos sobre las admisibilidades, porque lo que se requiere es voluntad de ayudar a la clase media", afirmó la senadora.