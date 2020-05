Seremi de Salud de Magallanes: "No podemos relajarnos en la adopción de medidas de prevención"

La seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, se sumó a las declaraciones del ministro Jaime Mañalich, quien manifestó que "debemos cumplir con nuestra responsabilidad, pero también considerar que lo que hace el entorno o el resto de la sociedad también influye en esta lucha contra la pandemia".

La profesional llamó a no desperdiciar los esfuerzos y sacrificios diarios de muchos compatriotas, con actos que arriesgan el bienestar de todos, puntualizando que "no podemos relajarnos en la adopción de las medidas de prevención del coronavirus; tenemos que estar alertas y no confiarnos”.

Ante la reactivación del comercio local, que considera el funcionamiento de ventas en espacios libres, la autoridad hizo un llamado al autocuidado.

"Se deben evitar aglomeraciones y utilizar constantemente alcohol gel por el intercambio que se produce en la entrega de mercancías y el uso de dinero", manifestó.

Rojas añadió que durante las últimas 24 horas se notificaron 15 nuevos casos, mientras que a la fecha se registran 1.031, de los cuales 985 corresponden a Punta Arenas, 21 a Puerto Williams, 13 a Puerto Natales, nueve a Porvenir, dos a San Gregorio y uno a Primavera. La tasa acumulada es de 578 por 100 mil habitantes.

"La circulación viral no va a ser controlada mientras la contribución de la comunidad no sea total, como lo están haciendo Cabo de Hornos, Tierra del Fuego y Última Esperanza por el momento. En esa línea, es relevante mantener cordones y aduanas sanitarias", señaló.

El Hospital Clínico de Magallanes en Punta Arenas dio a conocer que 18 personas se encuentran en aislamiento y cinco en la Unidad de Paciente Crítico (UPC), graves y con soporte respiratorio.

En cuanto a la fiscalización de cumplimiento de cuarentenas en domicilio, se han realizado 5.537, con 67 sumarios.