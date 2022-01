En El Diario de Cooperativa conversamos con el doctor Luis Enberg, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu), quien dijo estar "preocupado" por la situación actual de la epidemia y el alza sostenida de casos en nuestro país. Explicó que la enfermedad está generando "una gran cantidad de casos, con una letalidad baja, por lo tanto, el foco en este momento está en los servicios de urgencia", donde diariamente "llegan pacientes que, si bien es cierto no tienen una complejidad como en la primera y segunda ola, igual consultan en los servicios de urgencia y de atención primaria, lo que está sobrecargando estas áreas". Además, recalcó que la gran mayoría de las personas con cuadros graves "son personas que tienen una dosis o no están vacunados", apuntando a la importancia de tener un esquema completo, haciendo un llamado también a seguir cuidándose y manteniendo las medidas de prevención. "Yo no puedo entender que la gente no entienda de que hay que usar mascarilla, eso no me cabe en la cabeza", explicó.

LEER ARTICULO COMPLETO