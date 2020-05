Squella al mundo político: De esta pandemia vamos a tener que salir juntos, sin enfrentarnos

El académico y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Squella, aseguró que el mundo político debe dejar de lado los enfrentamientos para afrontar la pandemia de Covid-19 que sacude al mundo.

En conversación con Lo que Queda del Día, el abogado y periodista planteó la necesidad de practicar la mesura en estas complejas circunstancias.

"De esta situación vamos a tener que salir juntos, coordinadamente, sin que nadie renuncie a sus propios planteamientos, a sus creencias, a sus puntos de vista, pero sin enfrentarnos unos con otros, hasta donde eso resulte posible, porque la política es un campo de rivalidades, de disputa", dijo Squella.

"Pienso que deberíamos trabajar más la contención, la mesura, pero sé que es difícil eso, porque todos, no solo los agentes públicos y políticos tenemos niveles de angustia, niveles de ansiedad que son mucho más altos que los habituales, pero también podríamos ejercitarnos en la virtud de la temperancia", añadió.

"Sugerir una nueva prórroga al plebiscito por razones económicas me parece mal"

Por otro lado, Squella cuestionó el planteamiento del Presidente Piñera respecto a la eventual nueva prórroga del plebiscito constitucional, pues consideró que eso demuestra aversión al proceso constituyente.

"Sugerir, como hizo el Presidente, que el plebiscito pueda tener una nueva prórroga, no por razones sanitarias solamente, sino que por razones económicas, me pareció un nuevo dislate del Presidente que no se condice con la relevancia y la dignidad de ese cargo", expresó el intelectual.

"Me dio la impresión que él habría tratado de lanzar una sonda a ver si tenía una respuesta favorable porque había encuestas-ya sabemos que los Gobiernos dejaron de gobernar por principios y por convicciones y gobiernan por encuestas- que decían en el mismo momento en que el Presidente habló que una proporción alta de los chilenos consentía que por razones sanitarias tal vez había que prorrogar nuevamente el plebiscito, pero nunca por razones económicas", agregó.

Por ello, Squella resaltó que "eso estuvo muy mal porque eso esconde, creo yo, una mal disimulada aversión al proceso constituyente que el propio Presidente consintió en llamar un mal disimulado temor a que el rechazo tenga el éxito que sus partidarios esperarían".

Squella por masiva fiesta en Maipú: Está filtrado el individualismo

Por otro lado, aunque calificó de una desmesura la fiesta que reunión a unas 400 personas en Maipú, dijo que no se debe extrapolar esto a todos los chilenos y al comportamiento en la pandemia.

"Hay una desmesura en esas 400 personas que se reunieron, pero también hay desmesura en pensar que esas 400 personas son la expresión de los 18 millones que somos los chilenos y del comportamiento que estamos teniendo en esta pandemia", planteó.

Además, aseguró que este tipo de hechos tiene que ver con la sociedad basada en el individualismo que existe en Chile y que se refleja en comportamientos como ese.

"Está filtrado aquí el individualismo propio de nuestras sociedades en que el sistema económico es un capitalismo, no a secas, sino un capitalismo neoliberal que exacerba el hedonismo, el individualismo, el beneficio personal incluso el placer personal, pero eso no lo vamos a descubrir ahora", expresó el académico.

"Es insólito porque ocurre una pandemia nos llevemos las manos a la cabeza para sorprendernos de cuan individualista se ha puesto el mundo. Estamos viviendo en eso hace décadas y lo estamos viviendo con bastante alegría diría yo, porque no son muchas las voces, al menos en nuestro país, que han criticado esa manera de vivir en donde valores como la fraternidad, la solidaridad, no solo no cuajan suficientemente en la sociedad, menos en la élite, sino que son palabras que a veces uno utiliza y te miran con sorna, con ironía, con befa", recalcó.

Asimismo, Squella concluyó manifestando que "es probable que en estas circunstancias tengamos que redescubrir esos valores, y tratar de practicarlos en mayor medida".